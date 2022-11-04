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04:01, 4 ноября 2022Мир

Посол России высказался о возможном результате промежуточных выборов в США

Посол Антонов: конгресс США после промежуточных выборов сохранит русофобский консенсус
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: МИД России / Global Look Press

В результате промежуточных выборов в США в Конгрессе возможно сохранение «русофобского консенсуса», допустил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ожидать «чего-то хорошего», что 9 ноября после подведения итогов голосования «откроются двери и будут рады видеть российских дипломатов или российского посла на Капитолии, было бы наивно».

Антонов заявил, что российская дипмиссия была бы готова к перемене настроения законодателей, подчеркнув, что Москва готова разговаривать только на равноправной основе с учетом своих национальных интересов. «Мы готовы к такой ситуации, с нашей стороны никаких проблем нет для возобновления контактов по любой линии, но бегать за американцами, упрашивать их: "Давайте встретимся, давайте поговорим", мы, разумеется, не будем», — высказался дипломат.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов ответил на обвинения Вашингтона в адрес Москвы в якобы обострения мировой продовольственной проблемы на фоне выхода России из зерновой сделки. Он заявил, что Россию пытаются несправедливо осудить, отметив, что выход Москвы из зерновой сделки произошел именно из-за действий Киева.

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Марина Совина
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