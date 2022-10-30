Посол ответил на обвинения США России в обострении продовольственной проблемы

Посол Антонов: обвинения США в адрес России из-за выхода из зерновой сделки ложны

Посол РФ в США Анатолий Антонов ответил на обвинения Вашингтона в адрес Москвы в якобы обострения мировой продовольственной проблемы на фоне выхода России из зерновой сделки. Дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале объяснило, что обвинения в адрес Москвы ложны и несправедливы.

«Опять все свели к ложным обвинениям нашей страны в обострении мировой продовольственной проблемы. В условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в "черноморской инициативе", мы не можем продолжать работу, не обращая внимания на вопросы безопасности», — заявил российский дипломат.

Он добавил, что Россию пытаются несправедливо осудить, отметив, что выход Москвы из зерновой сделки произошел именно из-за действий Киева. Антонов напомнил о призывах направлять украинские суда с зерном в развивающиеся страны, где имеется большое количество голодающих людей, однако вместо этого товары оказывались в развитых государствах.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США призывают Россию возобновить участие в зерновой сделке. Он считает, что необходимо полностью соблюдать договоренность и работать над гарантированием того, чтобы люди по всему миру по-прежнему имели возможность получать пользу, обеспечиваемую данной инициативой.