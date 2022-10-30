Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:44, 30 октября 2022Россия

Посол ответил на обвинения США России в обострении продовольственной проблемы

Посол Антонов: обвинения США в адрес России из-за выхода из зерновой сделки ложны
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол РФ в США Анатолий Антонов ответил на обвинения Вашингтона в адрес Москвы в якобы обострения мировой продовольственной проблемы на фоне выхода России из зерновой сделки. Дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале объяснило, что обвинения в адрес Москвы ложны и несправедливы.

«Опять все свели к ложным обвинениям нашей страны в обострении мировой продовольственной проблемы. В условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в "черноморской инициативе", мы не можем продолжать работу, не обращая внимания на вопросы безопасности», — заявил российский дипломат.

Он добавил, что Россию пытаются несправедливо осудить, отметив, что выход Москвы из зерновой сделки произошел именно из-за действий Киева. Антонов напомнил о призывах направлять украинские суда с зерном в развивающиеся страны, где имеется большое количество голодающих людей, однако вместо этого товары оказывались в развитых государствах.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США призывают Россию возобновить участие в зерновой сделке. Он считает, что необходимо полностью соблюдать договоренность и работать над гарантированием того, чтобы люди по всему миру по-прежнему имели возможность получать пользу, обеспечиваемую данной инициативой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посольство сообщило о гибели второй россиянки в Сеуле
Киев обвинили в попытках помешать возвращению жителей Запорожской области
В ДНР заявили о невозможности Киева эффективно применять ракеты
В ДНР обвинили украинских военных в бессистемном применении ракет
Посол ответил на обвинения США России в обострении продовольственной проблемы
В Херсонской области рассказали о подготовке ВСУ к наступлению
Во время давки в Сеуле погибла россиянка
Российский посол назвал возмутительной реакцию США на атаку на порт Севастополя
Названо число погибших в давке в Южной Корее иностранцев
В ДНР рассказали об уязвимости HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.