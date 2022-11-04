Россиянок предупредили об опасности наращенных ресниц

Офтальмолог Агеев предупредил, что наращенные ресницы негативно влияют на здоровье глаз

Наращивание ресниц — это далеко не безобидная процедура, которая может негативно влиять на здоровье глаз, а в некоторых случаях приводить к полной потере зрениях. Об опасности этой процедуры в беседе с «Газетой.Ru» россиянок предупредил ведущий офтальмолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Владимир Агеев.

По словам доктора, наращенные ресницы могут травмировать кожу века и провоцировать развитие воспалительных процессов. При этом, как уточнил офтальмолог, особую опасность представляет клей для фиксации волосков: при попадании в полость глаза он может вызывать кератит — воспаление роговицы глаза.

«Это достаточно серьезное заболевание, которое сопровождается помутнением роговицы и снижением зрения, а в отдельных случаях – и полной его потерей. При подозрении на кератит необходимо как можно скорее обратиться за помощью к офтальмологу», — предупредил Агеев.

Специалист добавил, что наращенные ресницы могут травмировать ресничный край века, из-за чего будет нарушена функция мелких желез, формирующих слезную пленку. Врач объяснил, что это из-за этого снижается количество слезной жидкости, которая увлажняет оболочку главного яблока, что впоследствии приводит к синдрому сухого глаза.

Ранее Агеев назвал причины покраснения век и глаз, или гиперемии, как ее называют врачи. По словам офтальмолога, оно может быть вызвано неправильно подобранными контактными линзами. Спровоцировать покраснение глаз также может использование контактных линз, за которыми не ухаживают должным образом. Кроме того, еще одной причиной воспаления можегут стать ЛОР-заболевания и любые раздражения поверхности глаза, в том числе попадание в глаз инородных частиц.