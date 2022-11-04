Заявление Байдена об «освобождении» Ирана объяснили

Политолог Синельников-Оришак назвал слова Байдена об освобождении Ирана мечтой лидеров США

Заявление президента США Джо Байдена о планах освободить Иран — это одна из популярных тем у американских лидеров. Однако это не значит, что Вашингтон начнет военные действия против Тегерана, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.

«Под освобождением подразумевается смена данного режима на что-то другое, причем не особо важно на что. Главное, чтобы это государство, которое является для США вражеским уже несколько десятилетий, изменилось. За любыми изменениями, которые там происходят, за любыми недовольствами они внимательно наблюдают и иногда из этого спешат делать далеко идущие выводы, что, может быть, в этот раз вот-вот что-то там произойдет. Конечно, ни о какой операции речь не идет, относиться надо как к некоему затаенному чаянию, которое иногда непроизвольно вырывается на волю», — объяснил он.

Освобождение Ирана — это мечта американских президентов Михаил Синельников-Оришак политолог, американист

Слова американского лидера не означают, что Вашингтон намерен действовать силовым путем. Для этого США используют другие методы, отметил американист.

На прямую войну с Ираном США не пойдут, если не случится чего-то совсем уж чрезвычайного Михаил Синельников-Оришак политолог, американист

«Иран давно живет под американскими санкциями. Были попытки изменить ситуацию, но в самих США есть немало сил, которые считают, что с Ираном надо пойти до конца, и либо он изменится, либо не иметь с ним никаких дел до тех пор, пока эта империя зла не исчезнет», — заключил Михаил Синельников-Оришак.

Во время предвыборного митинга Джо Байден заявил, что США скоро освободят Иран.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в ответ на это сказал: «Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен».

В Иране проходят массовые протесты после смерти иранки Махсы Амини в середине сентября. Полиция задержала 22-летнюю девушку за неправильное ношение хиджаба в Тегеране и доставила в участок. Спустя несколько часов оттуда ее доставили на скорой в больницу, где она скончалась. Родным сказали, что у девушки случился сердечный приступ.

В 1979 году в Иране произошла Исламская революция, которая положила конец монархии правлению шахов. После этого в стране была свернута вестернизация и усилилась роль религии.