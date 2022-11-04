Осужденного в России преступника заподозрили в совершении двух убийств в Испании

Гражданская гвардия Испании заподозрила россиянина в двух серийных убийствах и покушении

Осужденного за убийство в России мужчину заподозрили в совершении двух серийных убийств в Испании. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу, 4 ноября, пресс-релизе гражданской гвардии Испании.

Уточняется, что речь идет о серийном убийце, который после совершения двух преступлений на территории Испании лишил жизни человека в России, где его задержали и осудили за данное преступление. Мужчине инкриминируют два убийства и покушение, совершенные в провинции Аликанте в период с июля по ноябрь 2020 года.

В частности, утверждается, что в июле 2020 года подозреваемый несколько раз ударил ножом женщину в Торревьехе, однако жертве удалось спастись благодаря появившемуся на месте происшествия соседу. Еще через несколько дней преступник совершил убийство в муниципалитете Лос-Монтесинос: тогда он также нанес жертве многочисленные ножевые ранения. Кроме того, россиянину приписывают убийство в Эльче, где во время выгула собаки была задушена женщина.

Выйти на след преступника удалось во многом благодаря полученным образцам ДНК. Отмечается, что предполагаемый преступник — урожденный москвич, который прожил в Испании по меньшей мере 15 лет. Согласно данным правоохранительных органов, сейчас он проходит лечение в российской психиатрической больнице.

Ранее стало известно, что в Иркутской области задержали 63-летнего россиянина, обвиняемого в двойном убийстве, совершенном 25 лет назад.