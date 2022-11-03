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19:27, 3 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина спустя 25 лет задержали за двойное убийство

В Иркутской области задержали 63-летнего россиянина за двойное убийство в 1997 году

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Иркутской области задержали 63-летнего россиянина, обвиняемого в двойном убийстве, совершенном 25 лет назад. Об этом в четверг, 3 ноября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным следствия, в 1997 году в городе Вихоревка 63-летний россиянин решил расправиться с мужчиной, который обидел его знакомую. Злоумышленник пришел домой к своей жертве и совершил убийство, зарубив мужчину топором. После убийства он занялся сокрытием следов преступления. За этим занятием его застал приятель убитого, который зашел к другу.

Свидетель получил удар ножом, после чего злоумышленник добил его топором. Затем убийца обыскал дом, украв деньги и ценности.

«Злоумышленник рассыпал по двору черный перец, чтобы в дальнейшем служебная собака не учуяла след преступника и иных лиц. В результате произошло возгорание дома, однако пожарные приехали в кратчайшее время и вытащили из жилища тела погибших с признаками криминальной смерти», — рассказала Головачева.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Двойное убийство») УК РФ.

В октябре текущего года следователи, изучая архивные дела, сопоставили все обстоятельства, установили ключевых свидетелей убийства и приступили к раскрытию преступления. Было известно, что потерпевшие и подозреваемый в то время работали на продуктовом рынке. Оперативникам удалось установить всех работников рынка того периода и выйти на след подозреваемого.

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Владимир Седов
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