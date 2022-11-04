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02:06, 4 ноября 2022Экономика

В Twitter задумались о введении платных личных сообщений

NYT: в Twitter задумались о введении ряда платных функций, включая личные сообщения
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Американская компания Twitter рассматривает возможность введения ряда платных функций в социальной сети, в том числе за отправку личных сообщений широко известным пользователям. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Также в качестве платных функций рассматривается просмотр отдельных видео. Обсуждения по поводу платных функций начались сразу после приобретения компании главой Tesla и SpaceX Илоном Маском.

По данным издания, меры направлены на быстрое получение прибыли, поскольку предприниматель для завершения сделки взял кредит в размере 13 миллиардов долларов с большой процентной ставкой.

Ранее сообщалось о том, что Маск отменил дополнительные выходные дни для работников Twitter. По данным Bloomberg, что предприниматель также намерен отменить возможность удаленной работы и добиться того, чтобы сотрудники, которые избежали увольнений, вернулись в офис на полный рабочий день.

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Марина Совина
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