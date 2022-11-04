Антонов прокомментировал взрыв на «Северных потоках»

Антонов: подрыв «Северных потоков» нацелен на разрыв энергетических связей между РФ и ЕС

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подрыв «Северных потоках» нацелен на полный разрыв энергетических связей между Россией и Евросоюзом (ЕС), которая вынуждена переключаться на дорогостоящие альтернативы, сообщает National Interest.

«Цель состояла в том, что радикальным образом переориентировать региональных потребителей на дорогостоящие ресурсы, будь то зарубежный сжиженный газ или новые чистые технологии. В любом случае в проигрыше рядовые граждане и целые отрасли промышленности», — отметил он.

Антонов также констатировал ускорение процесса деиндустриализации Европы с очевидными выгодами для Соединенных Штатов.

Посол России отметил, что «атака на инфраструктуру» является чрезвычайно опасным прецедентом. «Любой критически значимый объект, где бы он ни находился, сейчас находится под угрозой. Более того, этот акт терроризма не мог быть реализован без правительственного участия», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что российские представители начали работу по обследованию места диверсии. На местах взрывов специалисты обнаружили две воронки глубиной три и пять метров.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2». Это привело к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.

