Умер бывший первый вице-мэр Москвы

В Московской торгово-промышленной палате сообщили о смерти экс-вице-мэра Москвы Аксенова

Скончался бывший первый вице-мэр Москвы Петр Аксенов, замглавы Департамента строительства города. О смерти экс-вице-мэра сообщили в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).

Должность первого замруководителя Департамента строительства города Москвы Аксенов занимал с 2011 года. Он скончался на 77 году жизни.

«С именем Петра Николаевича Аксенова навеки будут связаны возведенные под его руководством современные жилые районы столицы, новые социальные и промышленные объекты, парки и магистрали», — рассказал президент МТПП Владимир Платонов.

Ранее сообщалось, что тело замначальника налоговой инспекции Москвы Владимира Носенкова нашли с огнестрельным ранением в его собственном доме в Королеве.