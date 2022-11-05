Появился список пострадавших и пропавших посетителей сгоревшего клуба в Костроме

Telegram-канал 112 опубликовал список пропавших посетителей сгоревшего клуба в Костроме

Появился список пострадавших и пропавших посетителей сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме. Перечень имен и фамилий публикует Telegram-канал 112.

По данным издания, в списке пострадавших сейчас четыре человека: 45-летний Сергей Виноградов, 25-летний Вячеслав Галанов, 33-летний Александр Соколов и 23-летний Евгений Смирнов. Самые серьезные травмы у Виноградова и Галанова: первый получил термические ожоги, второй отравился продуктами горения. У двух других пострадавших — порезы от стекла.

Также сообщается, что спасатели ведут поиски четырех человек: 33-летней Натальи Кинишемцевой, 38-летнего Юрия Зачиналова, 38-летней Надежды Зачиналовой и 44-летней Любови Бедошвили.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. В пожаре погибли не меньше 15 человек. Последствия пожара сняли на видео.