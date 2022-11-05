Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:39, 5 ноября 2022Россия

Появился список пострадавших и пропавших посетителей сгоревшего клуба в Костроме

Telegram-канал 112 опубликовал список пропавших посетителей сгоревшего клуба в Костроме

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Появился список пострадавших и пропавших посетителей сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме. Перечень имен и фамилий публикует Telegram-канал 112.

По данным издания, в списке пострадавших сейчас четыре человека: 45-летний Сергей Виноградов, 25-летний Вячеслав Галанов, 33-летний Александр Соколов и 23-летний Евгений Смирнов. Самые серьезные травмы у Виноградова и Галанова: первый получил термические ожоги, второй отравился продуктами горения. У двух других пострадавших — порезы от стекла.

Также сообщается, что спасатели ведут поиски четырех человек: 33-летней Натальи Кинишемцевой, 38-летнего Юрия Зачиналова, 38-летней Надежды Зачиналовой и 44-летней Любови Бедошвили.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. В пожаре погибли не меньше 15 человек. Последствия пожара сняли на видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о ликвидации группы иностранных наемников в ходе СВО
Оливейра заявил о желании сделать перерыв после поражения от Махачева
Роза Сябитова назвала имя известного мужчины из своих фантазий
Появился список пострадавших и пропавших посетителей сгоревшего клуба в Костроме
Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты
Солдат ВСУ заявил о недостатках поставляемого Украине оружия НАТО
СК опубликовал кадры с места пожара в ночном клубе в Костроме
В России выявили 5617 новых случаев заражения коронавирусом
Ягудин раскритиковал форму Трусовой после перехода от Тутберидзе
Названа сумма арестованных Украиной российских активов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.