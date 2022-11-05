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01:04, 5 ноября 2022Мир

Европейская страна заявила о росте поддержки российской позиции на Украине

Bloomberg: жители Словакии все больше поддерживают российскую позицию по Украине

Фото: Pixabay

Жители Словакии все чаще поддерживают российскую позицию по Украине. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на главу центра по борьбе с гибридными угрозами при МВД европейской страны Даниэля Мило.

По словам Мило, в начале спецоперации России на Украине количество «пророссийских» и «проукраинских» сообщений было примерно одинаковым.

По его словам, с течением времени в соцсетях все больше появлялись пророссийские сообщения. По мнению Мило, это стало результатом «кампании по дезинформации».

Ранее в Милане прошла манифестация против НАТО, американского империализма, в поддержку России и за освобождение Донбасса. Как рассказал организатор мероприятия, активист, основатель политического образования «Единая Италия» Амедео Авондет, в акции приняли участие около тысячи человек. Из-за того, что пришло большое количество участников, пришлось перенести место встречи, уточнил он.

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Марина Совина
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