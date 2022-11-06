Coffee or Die Magazine: на Украине был убит американский десантник Пол Ким

Украинское правительство сообщило о гибели американского наемника, десантника 82-й воздушно-десантной дивизии Пола Кима, пишет Coffee or Die Magazine.

Военнослужащий был убит в ходе боевых действий в Николаеве, находясь в Международном легионе территориальной обороны Украины, пишет журнал. Сообщается, что Ким вместе с украинским солдатом погибли во время сильного обстрела в «особо ожесточенном бою» с участием артиллерии, танков и бронетехники. Он был убит за два дня до своего дня рождения, ему исполнялось 35 лет. Панихида состоится в Форт-Уэрте, штат Техас.

Ким служил в армии 12 лет, он был зачислен в армейский резерв в 2005 году, работал в Ираке с июня 2007 года по май 2008 года, закончил Университет Оклахомы, говорится в материале. Он также преподавал военную науку студентам корпуса подготовки офицеров запаса в Техасском университете в Арлингтоне.

Ранее обозреватель Джек Бакби предупредил о возможных рисках переброски американских солдат на Украину для инспекции вооружений, которые Запад передает Киеву. Он заявил, что существует вероятность усиления конфликта между Россией и НАТО. Бакби отметил, что гибель американских солдат может быть рассмотрена как нападение на Североатлантический альянс.