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15:24, 6 ноября 2022Интернет и СМИ

Основатель Twitter отреагировал на увольнение сотрудников при Маске

Основатель Twitter Дорси счел себя ответственным за массовые увольнения при Маске

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Один из основателей социальной сети Twitter, ее генеральный директор Джек Дорси, отреагировал на массовые увольнения сотрудников при новом руководителе, предпринимателе Илоне Маске и заявил о своей ответственности за происходящее. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я несу ответственность за то, что все оказались в этой ситуации: при мне компания выросла слишком быстро. Я приношу извинения за происходящее», — написал он.

Дорси добавил, что благодарен всем, кто работал в Twitter, и любит их. Он отметил, что не ожидает взаимности ни в текущий момент, ни когда-либо еще, однако относится к этому с пониманием.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, став владельцем Twitter, Маск решил пересмотреть его кадровую политику и запланировал уволить около половины всех сотрудников. Под сокращение могут попасть около 3,7 тысячи из 7,5 тысячи работников, а оставшимся запретят удаленную работу. Агентство утверждает, что данные меры направлены на сокращение расходов.

Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.

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Сергей Истомин
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