Хуснуллин заявил о завершении обследования Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что все пролеты Крымского моста обследованы

Четыре пролета Крымского моста, которые были повреждены взрывной волной, «дополнительно усилены», рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Цитату приводит РИА Новости.

«Параллельно отрабатываем железнодорожную часть. У нас одна часть работает. Два пролета нужно менять», — подчеркнул он. Хуснуллин добавил, что все другие пролеты уже обследованы специалистами.

Заявление Хуснуллина прозвучало спустя почти месяц после взрыва на Крымском мосту. Рано утром 8 октября на нем взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Российская сторона обвинила во взрыве Украину.

Хуснуллин обещал, что движение по разрушенной части моста возобновится в начале декабря 2022 года.