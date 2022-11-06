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04:02, 6 ноября 2022Наука и техника

Стало известно о поражении американской гаубицы дроном «Ланцет» на Украине

Российские военные при помощи дрона «Ланцет» поразили американскую гаубицу М777 на Украине

Фото: Михаил Воскресенский / Globallookpress.com

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил американскую гаубицу М777 на Николаево-Криворожском направлении на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Эти гаубицы, прозванные среди военных «три топора», поставляются Киеву в качестве военной помощи от США и регулярно попадают в мирные кварталы Донецка. Также агентство сообщает об уничтожении украинской самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация».

Ранее вооруженные силы РФ уничтожили беспилотником «Ланцет» военный катер ВСУ в акватории Днепра. Как рассказывал военный обозреватель «Известий» Антон Лавров, особенность этих дронов — наличие боеголовки весом три килограмма, которая сочетает осколочно-фугасное действие для поражения живой силы и небронированной техники и кумулятивный эффект. Они могут уничтожать легкобронированную технику, а попавший в корму или борт беспилотник способен уничтожить танк.

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Екатерина Подвигина
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