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21:07, 7 ноября 2022Мир

Турция предложит продлить продуктовую сделку на год

Министр обороны Турции Акар: Анкара предложит продлить продуктовую сделку на год

Фото: Pixabay

Анкара предложил продлить действие продуктовой сделки на год, об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает CNN Turk.

«Мы говорили о конфликте и гуманитарных условиях отдельно. Украина дала письменные гарантии России через Турцию. Мы предложим продление соглашения еще на один год», — заявил глава турецкого Минобороны.

29 октября Москва приняла решение приостановить участие в вывозе украинского зерна. В Минобороны объяснили этот шаг действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Черноморский флот в Севастополе с помощью дронов.

2 ноября оборонное ведомство объявило, что Россия решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю.

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Марина Совина
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