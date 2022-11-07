Большая пробка на подъезде к Крымскому мосту попала на видео и возмутила россиян

Многокилометровая очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту попала на видео

Многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту попала на видео и вызвала возмущение россиян. Соответствующий ролик опубликовал аккаунт @krasnodar_kray в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах, снятых очевидцами, видна большая пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту. Как отметили авторы видео, очередь растянулась на несколько километров. «Мы проехали 3,5 километра, а пробка все длится и длится, — говорит голос за кадром. — Люди здесь точно заночуют без еды и нормальных туалетов».

Отмечается, что время ожидания в очереди превышает три часа. По мнению россиян, подобный затор произошел из-за тщательного досмотра въезжающих на мост машин.

При этом некоторые пользователи сети в комментариях под видео отмечали, что им пришлось стоять в очереди от пяти до десяти часов. «Вчера [6 ноября] ехали в этой самой пробке, — сообщил один из них. — С 16:30 до десяти вечера! Вместо пяти пунктов досмотра было два». Еще один комментатор подчеркнул, что застрял в пробке, запечатленной на видео, на 4 часа 50 минут. Другой пользователь заявил, что однажды простоял в очереди перед Крымским мостом семь часов. «Это был ад», — добавил он.