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10:47, 7 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет за убийство дальнобойщика на стоянке

В Амурской области осудили на восемь лет дальнобойщика, зарезавшего коллегу на стоянке

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Тындинский районный суд Амурской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 59-летнего жителя Приморского края, зарезавшего водителя. Об этом в понедельник, 7 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, в июле на автомобильной стоянке в городе Тында на Нагорной улице дальнобойщики выпивали и поссорились. Между ними началась драка, тогда фигурант достал нож и ударил им коллегу в спину, нанеся смертельное ранение.

Отмечается, что осужденный признал вину.

Ранее стало известно, что под Иркутском мужчина зарезал соседа из ревности и поджег его дом с пожилой матерью внутри.

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Екатерина Власова
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