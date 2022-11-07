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11:36, 7 ноября 2022Наука и техника

Обнаружен древнейший белый карлик с остатками планет

MNRAS: обнаружен древнейший в Млечном Пути белый карлик с планетарными обломками

Фото: Pxhere

Астрономы Уорикского университета в Великобритании определили старейшую звезду из числа звезд в Млечном Пути, аккрецирующих планетарные обломки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Исследователи изучили два ультрахолодных белых карлика с эффективной температурой менее четырех тысяч кельвинов (К) — WD J1922+0233 (3340 К) и J2147-4035 (3050 К). Обе звезды имеют высокую металличность (содержание элементов тяжелее гелия) и, вероятно, загрязнены обломками вращавшихся вокруг них небесных тел. Они располагаются на расстоянии 128 и 88 световых лет от Земли соответственно.

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WD J2147-4035 характеризуется сильным поглощением инфракрасного излучения, но имеет особо выраженный красный оптический цвет. В его фотосфере обнаружили присутствие таких химических элементов, как натрий, литий, калий и, возможно, углерод, что делает звезду самым старым белым карликом, загрязненным металлами. Его возраст достигает около 10,7 миллиарда лет, при этом 10,2 миллиарда лет из этого срока было потрачено на остывание звезды. В то же время высокое содержание лития и калия не похоже ни на один космический объект в Солнечной системе, поэтому происхождение обломков пока остается неизвестным.

Белый карлик J1922+0233 имеет синий цвет, что необычно для его низкой температуры. Это свойство объясняется сильным атмосферным поглощением оптического красного и инфракрасного излучения из-за неупругого столкновения молекул газов в фотосфере. Он лишь немного моложе WD J2147-4035 с возрастом остывания около 9 миллиардов лет и загрязнен обломками, которые по химическому составу сходны с континентальной корой Земли.

Эти обломки принадлежат древней планетной системе, которая пережила эволюцию родительской звезды сначала в красного гиганта, а потом в белого карлика. Таким образом, WD J1922+0233 представляет собой самый древний из известных белых карликов, обладающих собственными планетами или тем, что от них осталось.

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Александр Еникеев
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