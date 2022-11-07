Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:14, 7 ноября 2022Среда обитания

Европу обвинили в попытке энергетического колониализма

Активист Мохамед Адоу обвинил европейские страны в попытке энергетического колониализма

Фото: Anna Jiménez Calaf / Unsplash

Климатический активист, директор аналитической организации Power Shift Africa Мохамед Адоу обвинил Европу в попытке энергетического колониализма. Свое видение ситуации он описал во время выступления на Конференции ООН по климату (COP27) в Египте, сообщает Bloomberg.

Активист заявил, что европейские страны в поисках альтернативы российским ресурсам стали использовать Африку в качестве заправочной станции. Таким образом континент может оказаться в зависимости от ископаемого топлива, которое негативно влияет на окружающую среду. «Мы не допустим энергетический колониализм», — заявил Адоу.

Материалы по теме:
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов. Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов.Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
31 октября 2022
По колено в воде. Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
По колено в воде.Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
15 ноября 2021

Ранее на саммите президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Китай, США и другие страны должны внести свой вклад в помощь бедным странам, сталкивающимся с проблемой изменения климата.

В конференции, стартовавшей 6 ноября в Шарм-эш-Шейхе, должны принять участие более 100 лидеров стран мира. На саммитах COP государства традиционно отчитываются о мерах по сдерживанию глобального потепления и снижению уровня вредных выбросов в атмосферу.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Кремле пояснили планы Путина обсудить с россиянами помощь мобилизованным
Гоблин высказался о судьбе Эрнста
Центробанк рекомендовал отменить плату за обслуживание мобилизованных инвесторов
Европу обвинили в попытке энергетического колониализма
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойки регистрации и попала на видео
Расчленивший свою жену 89-летний москвич напал на сокамерников в СИЗО
Девушка описала свою фигуру мужчине с сайта знакомств и сорвала свидание
В Донецке призвали срочно перерезать снабжение ВСУ в Донбассе
В США представили подводный беспилотник Remus 620
Онколог оценил риск заболеть раком из-за пальмового масла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.