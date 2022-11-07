Аккаунт популярной стендаперши в Twitter заблокировали

Аккаунт стендаперши Кэти Гриффин в Twitter был заблокирован за смену имени на Илона Маска

Аккаунт американской актрисы и стендаперши Кэти Гриффин в социальной сети Twitter был заблокирован после того, как она сменила имя на своей странице на Илона Маска.

«Twitter блокирует аккаунты за нарушение правил Twitter», — говорится в сообщении. На странице актрисы два миллиона подписчиков​​​.

Ранее актриса Эмбер Херд удалила аккаунт в Twitter после того, как соцсеть приобрел предприниматель Илон Маск, с которым она состояла в отношениях. При попытке зайти на страницу актрисы в Twitter пользователя видят уведомление о том, что аккаунта @realamberheard больше не существует.