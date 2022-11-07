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06:06, 7 ноября 2022Интернет и СМИ

Аккаунт популярной стендаперши в Twitter заблокировали

Аккаунт стендаперши Кэти Гриффин в Twitter был заблокирован за смену имени на Илона Маска

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Аккаунт американской актрисы и стендаперши Кэти Гриффин в социальной сети Twitter был заблокирован после того, как она сменила имя на своей странице на Илона Маска.

«Twitter блокирует аккаунты за нарушение правил Twitter», — говорится в сообщении. На странице актрисы два миллиона подписчиков​​​.

Ранее актриса Эмбер Херд удалила аккаунт в Twitter после того, как соцсеть приобрел предприниматель Илон Маск, с которым она состояла в отношениях. При попытке зайти на страницу актрисы в Twitter пользователя видят уведомление о том, что аккаунта @realamberheard больше не существует.

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Марина Совина
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