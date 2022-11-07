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19:32, 7 ноября 2022Путешествия

Россиянам раскрыли правила выдачи упрощенных виз в Индонезию

Электронные визы в Индонезию будут доступны только приглашенным в республику гражданам

Фото: Afif Ramdhasuma / Unsplash

Электронные визы в Индонезию не предназначены для туристов, они доступны только приглашенным в республику гражданам. Правила выдачи электронных виз россиянам раскрыли в посольстве популярной азиатской страны в Москве, передает ТАСС.

Так, в диппредставительстве сообщили, что заявление на получение визы может быть подано человеком, приглашенным гражданином Индонезии, местной организацией или зарегистрированной на территории республики иностранной компанией.

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Более того, заявителю необходимо иметь уже купленный авиабилет в Индонезию и обратно, а также медицинскую страховку, которая может покрыть расходы на лечение минимум на 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей).

Говоря о туристических поездках, представители посольства напомнили, что с 30 мая 2022 года все граждане России и Белоруссии могут совершать туристические визиты в Индонезию по визе по прибытии стоимостью 500 тысяч индонезийских рупий (около двух тысяч рублей). Однако и в этом случае путешественникам нужно иметь обратный билет и медицинскую страховку.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября власти Индонезии упростят правила выдачи виз. Речь идет о запуске системы электронных виз по прибытии (e-VOA), которая будет доступна представителям 26 стран, в том числе и россиянам. Отмечается, что она будет работать в аэропортах Бали и Джакарты.

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Фариза Бацазова
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