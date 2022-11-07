Умер создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер на 59-м году жизни от болезни

Умер композитор, поэт и создатель поп-группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Об этом сообщает ГТРК «Оренбург».

Музыкант скончался в Оренбурге в возрасте 58 лет. Причина его смерти не уточняется.

Сергей Кузнецов родился 6 января 1964 года в Медногорске. Когда композитор вел музыкальный кружок в школе-интернате, он вместе с воспитанником Вячеславом Пономаревом решил собрать подростковую поп-группу. Пономаерев предложил взять в качестве вокалиста Юрия Шатунова. В 1986 году состоялось первое выступление «Ласкового мая», для которого Кузнецов написал такие хиты, как «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Тающий снег», «Розовый вечер» и «Пусть будет ночь».

Композитор также основал группы «Стекловата», «Мама», «Чернила для пятого класса», «Новые формы» и Spice boys. «Ласковый май» он покинул в 1989 году. Вскоре у него начались конфликты с продюсером группы Андреем Разиным.

8 октября Ставропольский краевой суд отменил решение о правах Разина на песни «Ласкового мая». Таким образом, было аннулировано решение суда 2005 года, по которому все права на 27 хитов коллектива перешли от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру.