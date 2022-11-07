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04:45, 7 ноября 2022Экономика

Илон Маск заявил о росте числа пользователей Twitter

Илон Маск: число пользователей Twitter выросло после объявления о покупке компании
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Mike Blake / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что число пользователей Twitter значительно выросло по всему миру после объявления о том, что он купил компанию. Об этом он написал в своем микроблоге.

«Число пользователей Twitter значительно выросло по всему миру с тех пор, как была объявлена сделка», — написал он.

По его словам, по мере того, как соцсеть будет становиться «самым надежным источником правды», она окажется тем, «без чего невозможно обойтись».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, став владельцем Twitter, Маск решил пересмотреть его кадровую политику и запланировал уволить около половины всех сотрудников. Под сокращение могут попасть около 3,7 тысячи из 7,5 тысячи работников, а оставшимся запретят удаленную работу. Агентство утверждает, что данные меры направлены на сокращение расходов.

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Марина Совина
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