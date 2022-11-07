В Госдуме отреагировали на идею о дополнительном празднике в ноябре

Депутат Нилов предупредил о последствиях дополнительного праздника в ноябре

У россиян неоднозначное отношение к Октябрьской революции 1917 года, поэтому восстановление праздника 7 ноября может быть не всеми воспринято положительно. Так в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов оценил идею продлить ноябрьские праздники с 4 по 7 ноября.

«К 7 ноября неоднозначное отношение. Мы в ЛДПР считаем, что это государственный переворот, незаконный захват власти и первая оранжевая революция в нашей стране. У других политических сил другая позиция. В обществе неоднозначное отношение к этой дате, и говорить, что это праздничная дата, однозначно нельзя», — сказал депутат.

Для внесения дополнительных нерабочих дней в производственный календарь потребуется изменение Трудового кодекса. К тому же такие изменения повлекут экономические последствия, утверждает Ярослав Нилов.

«Что касается праздничных дней, у нас в Трудовом кодексе прописаны все рабочие и праздничные дни, соблюден баланс интересов работников и работодателей. Любые изменения нужно обсуждать на площадке трехсторонней комиссии, чтобы этот баланс не нарушался. Любой дополнительный выходной день — это удар по экономике, удар по бизнесу, удар по бюджету. Исходя из этого, нужно вести диалог», — заключил он.

Ранее партия «Коммунисты России» направила правительству предложение ввести праздничные дни в стране с 4 по 7 ноября. «С учетом новых задач специальной военной операции и усилением давления Запада нам необходимо обеспечить консолидацию российского общества перед этими вызовами. Поэтому возникла идея восстановить праздник 7 ноября как День Великой Октябрьской социалистической революции», — сказал председатель политической силы Сергей Малинкович.

7 ноября был праздничным днем на протяжении всей советской эпохи. Его отменили в 2005 году. Вместо него в календарь был добавлен День народного единства, отмечаемый 4 ноября. Он учрежден в честь освобождения Москвы народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов в 1612 году.