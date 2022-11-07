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05:30, 7 ноября 2022Интернет и СМИ

Невеста отказалась от свадьбы из-за одного поступка сестры

Пользовательница Reddit отказалась от свадьбы из-за объявления ее сестрой беременности

Фото: Photos by Lanty / Unsplash

Живущая в Новой Зеландии пользовательница Reddit пакистанского происхождения с ником throwaccwedding1522 рассказала, что отказалась от свадьбы после того, как ее сестра перед бракосочетанием внезапно объявила о своей беременности и переключила внимание матери на себя. Поступок невесты рассердил многих ее близких.

«Всю мою жизнь мать сравнивала меня с моей старшей сестрой. Она всегда ставила ее на пьедестал и хвалила. (...) Меня же постоянно за все критиковали», — призналась героиня истории. Однако когда девушка заключила помолвку со своим партнером, мать наконец начала уделять ей массу внимания, так как заинтересовалась грядущим бракосочетанием.

Авторша отметила, что изначально они с парнем хотели пожениться, не устраивая праздника, но родители пообещали оплатить им небольшую свадьбу. За два дня до бракосочетания для девушки устроили традиционный обряд с нанесением татуировок из хны, во время которого сестра неожиданно сообщила, что после многих лет безуспешных попыток зачать ребенка ей удалось забеременеть.

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«Складывалось такое ощущение, что мать после этого забыла обо мне. Остаток вечера она пренебрегала мною, а моя сестра наслаждалась вниманием», — поделилась рассказчица. Она выразила уверенность в том, что сестра намеренно объявила о беременности именно в этот вечер.

Девушка призналась, что сильно расстроилась из-за произошедшего, в связи с чем они с партнером захотели отказаться от свадьбы и пожениться без торжества. Отец героини истории одобрил это решение. На следующий день авторша поста и ее жених заключили брак согласно традициям ислама. В мечети присутствовали некоторые ее родственники, после чего они отправились в кафе. Матери и сестры с ними не было.

Молодожены затем улетели отдыхать в Сидней, после чего рассказали всем близким о своем решении. По словам авторши, члены семьи, не присутствовавшие на бракосочетании, особенно мать, сильно рассердились на нее. Вместе с тем многие комментаторы поддержали девушку. «Ты не поступила плохо, и тот факт, что отец поддержал тебя, доказывает, что ты права», — обратился к девушке один из пользователей. Многие также заявили, что произошедшее должно послужить уроком для матери девушки.

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Олег Давыдов
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