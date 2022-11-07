Невеста отказалась от свадьбы из-за одного поступка сестры

Пользовательница Reddit отказалась от свадьбы из-за объявления ее сестрой беременности

Живущая в Новой Зеландии пользовательница Reddit пакистанского происхождения с ником throwaccwedding1522 рассказала, что отказалась от свадьбы после того, как ее сестра перед бракосочетанием внезапно объявила о своей беременности и переключила внимание матери на себя. Поступок невесты рассердил многих ее близких.

«Всю мою жизнь мать сравнивала меня с моей старшей сестрой. Она всегда ставила ее на пьедестал и хвалила. (...) Меня же постоянно за все критиковали», — призналась героиня истории. Однако когда девушка заключила помолвку со своим партнером, мать наконец начала уделять ей массу внимания, так как заинтересовалась грядущим бракосочетанием.

Авторша отметила, что изначально они с парнем хотели пожениться, не устраивая праздника, но родители пообещали оплатить им небольшую свадьбу. За два дня до бракосочетания для девушки устроили традиционный обряд с нанесением татуировок из хны, во время которого сестра неожиданно сообщила, что после многих лет безуспешных попыток зачать ребенка ей удалось забеременеть.

«Складывалось такое ощущение, что мать после этого забыла обо мне. Остаток вечера она пренебрегала мною, а моя сестра наслаждалась вниманием», — поделилась рассказчица. Она выразила уверенность в том, что сестра намеренно объявила о беременности именно в этот вечер.

Девушка призналась, что сильно расстроилась из-за произошедшего, в связи с чем они с партнером захотели отказаться от свадьбы и пожениться без торжества. Отец героини истории одобрил это решение. На следующий день авторша поста и ее жених заключили брак согласно традициям ислама. В мечети присутствовали некоторые ее родственники, после чего они отправились в кафе. Матери и сестры с ними не было.

Молодожены затем улетели отдыхать в Сидней, после чего рассказали всем близким о своем решении. По словам авторши, члены семьи, не присутствовавшие на бракосочетании, особенно мать, сильно рассердились на нее. Вместе с тем многие комментаторы поддержали девушку. «Ты не поступила плохо, и тот факт, что отец поддержал тебя, доказывает, что ты права», — обратился к девушке один из пользователей. Многие также заявили, что произошедшее должно послужить уроком для матери девушки.