Инвестор из ОАЭ подтвердил покупку доли Сбера в хорватской Fortenova Group

Инвестор Аль-Кетби о покупке доли Сбера в Fortenova: мы продолжим соблюдать все законы ЕС

Инвестор из ОАЭ Сейф Аль-Кетби, который купил 43-процентную долю Сбера в хорватском производителе продуктов питания Fortenova Group, подтвердил факт сделки. Об этом он рассказал в интервью Jutarnji list.

«Я не люблю вести свой бизнес и юридические дела через СМИ. (...) Да, я провел сделку со Сбербанком. Я уверен, что мы сможем ее зарегистрировать. Я и моя компания лично не под санкциями. Мы продолжим соблюдать все законы и правила ЕС», — заключил он.

Аль-Кетби подчеркнул, что не будет комментировать слухи, которые касаются сделки и не имеют фактической основы.

4 ноября президент Республики Хорватия Зоран Миланович высказался о сделке по Fortenova. Глава государства напомнил, что попытка Сбера продать актив нехорватским пенсионным фондам провалилась и он нашел для себя лучший выход из ситуации.

Сбербанк ранее сообщил о продаже своей доли в компании Fortenova Group. Покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ, чьи активы включают в себя недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании. Значительную часть его инвестиций составляют различные сделки с частным капиталом.