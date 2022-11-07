Санкции против нефти и газа России признали бесполезными

The Economist: нефтегазовые санкции Европы не истощат российскую казну

Санкции Европы против нефти и газа России не повлияют на доходы страны. С таким мнением выступил журнал The Economist.

Автор материала подчеркнул, что «никакое эмбарго не истощит российскую казну». Согласно информации энергетической компании Kpler, в середине октября в танкерах со сжиженным природным газом (СПГ) в Европе хранилось порядка 1,2 миллиона тонн газа. Это и теплая погода уменьшили спрос на топливо, что рано расценили как признак завершения нефтегазового кризиса в Евросоюзе.

По мнению журналиста, холода принесут с собой обрушение энергетического рынка. Это произойдет, если европейское топливо начнут покупать вне ЕС, что приведет к конкуренции. Консалтинговая компания Rystad Energy представила три сценария кризиса, которые негативно отразятся на экономике Европы и позволят Москве найти выход из положения. Поэтому автор признал санкции против России бесполезными.

Первый вариант подразумевает введение ЕС эмбарго на российскую нефть и запрета на страхование судов с топливом из Москвы. Эта мера повлечет за собой дефицит 84 миллиардов кубометров газа — 17 процентов от годовой нормы потребления. У России при этом есть альтернатива — продажа топлива Азии.

«Если "Северный поток" не откроется в следующем году, то дефицит энергии в Европе усугубится, и экономить энергию придется еще сильнее», — предположил представитель консалтинговой фирмы McKinsey & Company Намит Шарма.

Согласно второму сценарию под названием «Эскалация», Россия перекроет трубопровод через Украину, в результате чего ЕС останется без десяти миллиардов кубометров газа в год. После этого Москва остановит поставки СПГ, на что Европа ответит снижением потолка цен на газ. В такой ситуации Кремль попросит ОПЕК сократить ежемесячную добычу на миллион баррелей в сутки для стабилизации рынка.

Третий, «экстремальный», вариант развития событий предполагает, что Россия закроет «Турецкий поток» и прекратит поставки по двум водопроводам Норвегии. В совокупности это оставит Европу без 70 миллиардов кубометров газа в год. В таком случае ЕС потеряет 250 миллиардов долларов в 2023 году и 200 миллиардов — в 2024-м.