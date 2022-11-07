Обвиняемый в мошенничестве россиянин умер во время суда

В Москве умер обвиняемый в мошенничестве Пчелкин прямо во время судебного процесса

В Мещанском суде Москвы прямо во время заседания скончался подсудимый. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

47-летний Евгений Пчелкин почувствовал себя плохо в ходе процесса. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и прибывшую по вызову бригаду скорой помощи, его не удалось спасти.

Мужчина обвинялся в совершении особо крупного мошенничества. Он находился под стражей. Мера пресечения в виде ареста была избрана ему судом в сентябре, уточняет РЕН ТВ.

Адвокат подсудимого обжаловала арест, указывая на состояние его здоровья, которое не позволяло ему находиться в условиях СИЗО, однако суд продлевал срок меры пресечения.