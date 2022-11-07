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21:47, 7 ноября 2022Мир

В Польше обвинили женщин в спаде рождаемости из-за алкоголя

Глава партии «Право и справедливость» Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости

Фото: Pixabay

Глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польшу ожидает демографический кризис из-за пристрастия жительниц страны к алкогольным напиткам. Его слова приводит газета Wiadomości.

«Если все молодые девушки и женщины будут пить столько же, сколько их сверстники, детей больше не будет», — сказал политик.

По его мнению, мужчине необходимо примерно 20 лет злоупотреблять спиртным, чтобы стать алкоголиком. У женщин же пагубная привычка разовьется за два года, утверждает он.

Ранее Качиньский не исключил, что Германия может использовать свой военный потенциал против Польши. Он сказал, что совсем не уверен в том, хочет ли ФРГ вооружаться против России или против поляков.

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Марина Совина
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