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10:27, 7 ноября 2022Экономика

В России выбрали способ борьбы с нежеланием бизнеса вкладываться в страну

Глава Минэкономразвития Решетников назвал список мер для поддержки инвестиций в России

Фото: Campaign Creators / Unsplash

Министерство экономического развития России представило пакет мер по поддержке инвестиционной активности, предложив усилить роль государства как инвестора последней инстанции и увеличить уровень поддержки компаний за счет гарантий. Глава ведомства Максим Решетников описал выбранный способ решения проблемы на совещании у президента, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, к концу года бизнес все меньше желает вкладываться в страну. В первую половину года рост составил 7,8 процента, хотя он и был связан с завершением начатых проектов, увеличением бюджетных инвестиций и вложениями госкомпаний. А вот по итогам 2022 года прогноз обещает падение на два процента, пик его придется на четвертый квартал.

Министр указал, что причиной остаются проблемы в отраслях, ориентированных на экспорт, сокращение собственных средств предприятий, а также рост неопределенности и неготовность предпринимателей на этом фоне идти на долгосрочные вложения.

В предложении Решетникова сказано, что регионам расширят возможности реструктурировать кредиты на обеспечение проектов инфраструктурой (речь идет о долгах в общем размере 628 миллиардов рублей). Причем для регионов, уже воспользовавшихся таким механизмом в полной мере, послабления могут продлить на долги с погашением в 2025-2026 годах.

Отдельно для бизнеса власти намерены вернуть механизм безотзывных государственных гарантий. До этого за четыре года из-за отзывов портфель инвесткредитов сократился в два раза — до 0,7 триллиона рублей. Оставшиеся лимиты программ гарантийной поддержи ВЭБ можно было бы частично передать на поддержку инвестпроектов на долгосрочной основе.

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Послабления предполагаются и в рамках фабрики проектного финансирования. На два года минимальная доля средств инвестора может снизиться до 15 процентов, а финансирование со стороны ВЭБ.РФ — заменено на поручительства, которые зачастую обходятся дешевле. Кроме того, реализацию проектов могут разрешить на балансе действующих компаний, что позволит обслуживать крупные проекты по модернизации, в настоящее время под программу не попадающие.

Ранее сообщалось, что премиальные клиенты российских банков с начала года сократили объем вкладов на 14 процентов, при этом интерес к инвестициям у них тоже снижается.

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Платон Щукин
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