В РЖД анонсировали масштабную распродажу билетов на осень и зиму

В РЖД предложили россиянам купить билеты со скидкой до 40 процентов с 3 по 22 ноября

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) анонсировала масштабную распродажу проездных документов на осень и зиму. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

Так, в рамках акции, которая продлится с 3 по 22 ноября, холдинг предложил россиянам купить билеты в плацкартные вагоны со скидкой до 40 процентов. В зависимости от маршрута отправиться в поездку можно с 8 ноября по 22 декабря 2022 года.

Отмечается, что приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте перевозчика или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Ранее сообщалось, что в РЖД пообещали вернуть деньги за неиспользованные билеты мобилизованным россиянам. Возврат денежных средств осуществляется как на поезда дальнего следования, так и за билеты или абонементы на пригородные поезда.

