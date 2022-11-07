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05:00, 7 ноября 2022Забота о себе

Пара назвала доступный способ вернуть страсть в отношения после рождения детей

The Sun: секс вне спальни помог паре вернуть страсть в отношения после появления детей

Фото: Bill Ling / moodboard / Globallookpress.com

Бизнес-аналитик Рут Марр и ее партнер, менеджер проекта Джон Хайам, из Великобритании назвали доступный способ вернуть страсть в отношения после рождения детей: чтобы придать пикантности сексу, они стали заниматься им вне спальни. Своим мнением они поделились с изданием The Sun.

Семейная пара с двумя детьми, одному из которых три года, а другому десять месяцев, призналась, что с появлением детей их сексуальная жизнь пошла на убыль. Молодые родители так уставали, что, когда добирались до спальни, хотели там только спать. Вернуть былую страсть в интимную жизнь им помогло решение начать заниматься сексом в других местах их дома.

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По словам Марр, секс в любых местах, кроме спальни, оказался более ярким и эмоциональным, и это буквально спасло их отношения. «Авантюрный быстрый секс вне спальни более удобен. С тех пор как мы открыли для себя кухню, ни разу по-настоящему не занимались этим в спальне», — заявила она.

Любимым местом для секса у пары стал кухонный стол, однако при желании они могут предаться страсти, прислонившись к холодильнику, в кладовке, прихожей или в ванной, где им обеспечено достаточное уединение. Спальня для них превратилась исключительно в место для отдыха.

Ранее эксперт Аликс Фокс назвала неожиданные места для незабываемого секса. В частности, чтобы пережить волнующие моменты из юности, следует заняться им на заднем сиденье машины, заявила она.

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Наталья Обрядина
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