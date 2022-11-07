Прекращено дело о фейках про российскую армию в отношении школьника

В Новосибирске суд прекратил дело о фейках про ВС РФ, возбужденное против школьника

Центральный суд Новосибирска прекратил уголовное дело о фейках про Вооруженные силы (ВС) России, которое было возбуждено против 17-летнего школьника. Об этом РБК сообщил адвокат подростка Егор Солунин.

Несовершеннолетнему вменялась статья 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ»). Решение о прекращении уголовного преследования было принято судом по ходатайству следователя.

Адвокат пояснил, что в ходе следствия были проведены психиатрическая и три лингвистические экспертизы, которые выдали спорные ответы на поставленные вопросы. Но при этом подтвердили отсутствие преступного умысла у школьника. Ему будут назначены меры воспитательного характера, в частности суд обязал до 7 декабря в ночное время быть под присмотром родителей.

Подросток стал фигурантом дела за репост публикации советника президента Украины Михаила Подоляка, в котором он заявил о якобы погибших мирных жителях при проведении военных действий у Запорожской АЭС. По данным Минобороны России, гражданское население не пострадало.