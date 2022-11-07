Глава российского региона поручил навести порядок в пунктах сбора мобилизованных

Минниханов поручил навести порядок в местах проведения боевого слаживания мобилизованных

Глава Татарстана Рустам Минниханов после сообщения о плохих бытовых условиях призывников в одном из пунктов сбора поручил навести порядок в местах проведения боевого слаживания. Об этом сообщается на сайте главы республики.

«Хочу также обратить внимание на такой важный момент, как создание нормальных бытовых условий мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания и организация питания. Порядок везде должен быть. Это нас не красит. Как бы ни было, мы все-таки не должны допускать таких вещей», — заявил Минниханов.

На заседании оперативного штаба республики и призывной комиссии по мобилизации глава республики добавил, что работа в пунктах сбора призывников организована хорошо, но власти все равно «где-то что-то не досмотрели». Минниханов поручил выплатить 20 тысяч рублей детям добровольцев, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Он указал на важность мер поддержки каждой семьи.

Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором военнослужащие в грубой форме обращаются к руководству в палаточном пункте сбора мобилизованных, находящемся на территории Казанского высшего танкового командного училища. Призывники, согласно кадрам, требовали нормальных бытовых условий и жаловались на сырые дрова, недостаточное число мест для зарядки телефонов и отсутствие стиральных машин.