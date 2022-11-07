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15:26, 7 ноября 2022Мир

На святой земле мусульман провели аниме-фестиваль

В Саудовской Аравии прошла японская аниме-ярмарка

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла японская аниме-ярмарка с 27 по 29 октября. Однако в сети, в частности Telegram-канал «ДЖИХАД», обратили внимание на мероприятие только сейчас.

«Аниме-фестиваль в Саудовской Аравии. Воистину, земля Двух святынь окончательно захарамлена», — пошутили авторы канала, опубликовав видео с фестиваля. Аниме-ярмарка проходила на святой земле мусульман и ранее, в 2021 и 2019 годах.

Как отмечают организаторы, мероприятие включало в себя эксклюзивные лекции, конкурсы, костюмированные мероприятия и живые развлекательные шоу более чем в 30 зонах, вдохновленных миром аниме и японскими аниме-персонажами.

Виктория Кондратьева
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