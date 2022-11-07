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16:32, 7 ноября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о подрыве вагонов с горючим на Урале оказалось недостоверным

Информация о подрыве вагонов с горючим для военных в Екатеринбурге оказалась недостоверной
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сообщение о том, что в Екатеринбурге подорвали железнодорожные составы с горючим, приготовленные для снабжения российских войск на Украине, оказалось недостоверным.

5 ноября Telegram-канал «Всенародное движение Легиона "Свобода России"» сообщило, что активисты организации подожгли железнодорожные составы с горючим, приготовленные для снабжения российских войск на Украине. К посту были прикреплены фото и видео якобы с места происшествия.

На самом деле кадры, на которые ссылается Telegram-канал, были сделаны в Магнитогорске в 2020 году. Там на территории склада теплоизоляционных труб загорелся грузовой автомобиль, от него пламя перекинулось на находившийся рядом металлический ангар.

Кроме того, о подрыве железнодорожного состава в Екатеринбурге не сообщали ни местные власти, ни СМИ, ни очевидцы.

Сообщение о том, что в Екатеринбурге подорвали вагоны с горючим для российских военных, почти не распространилось в СМИ. На пост Всенародного движения Легиона «Свобода России» ссылались лишь украинские медиа, например, УНИАН, 24 Канал и «Главред».

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Варвара Кошечкина
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