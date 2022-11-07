В Эстонии начали воровать ветки из леса из-за высоких цен на энергоносители

В Эстонии увеличилось число краж растущего леса и веток из-за роста цен на энергоносители

В Эстонии начали воровать растущий лес и ветки из-за роста цен на энергоносители. Об этом сообщает ERR со ссылкой главного лесничего Центра управления государственными лесами в тартуском регионе Тоомаса Хааса.

По полученным сведениям, за десять месяцев 2022 года украли 150 фестметров (1 фестметр равен кубическому метру сплошной массы древесины — прим. «Ленты.ру») круглого леса стоимостью 10 400 евро. Из государственного леса были также украдены 126 фестметров срезанной и сложенной поросли на сумму 3850 евро.

Как рассказал Хаас, на вырубках постоянно дежурят лесничие, однако число краж не только не уменьшилось, но и возросло. Например, недавно, пишет Tartu Postimees, 43-летний мужчина и 35-летняя женщина повалили и вывезли лес из заповедника.

Ранее стало известно, что в связи с высокими ценами на энергоносители и дефицитом дров в Германии из лесов стали активно красть древесину. Уточнялось, что в 2021 году стоимость кубометра древесины составляла порядка 60-70 евро, а в настоящее время цена достигает порядка 200 евро.

В октябре премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна может поддержать введение потолка цен на газ, только если это не помешает обеспечению поставок топлива. По ее словам, в противном случае Эстония просто лишится газа.