Стилистка раскрыла разницу между сексуальной и вульгарной одеждой

Стилистка Ана Рейес посоветовала носить платье с открытой спиной вместо наряда с декольте

Стилистка и популярная блогерша Ана Рейес раскрыла разницу между фасонами сексуальной и вульгарной одежды. Ролик на эту тему появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 90 тысяч подписчиков.

В качестве примера вещи, которую неприлично носить на публике, Рейес назвала платье с длинными рукавами, глубоким V-образным декольте и разрезом до бедра. Стилистка объяснила, что упомянутый вариант наряда — чересчур откровенный из-за оголенной груди и ноги. При этом достойной альтернативой такому образу может послужить платье с крупным вырезом на спине, в таком наряде все остальные части тела скрывает ткань.

По словам тиктокерши, элегантная женщина понимает, что не стоит носить «крошечные» вещи, и способна выглядеть привлекательно, не обнажая тела. Так, при выборе одежды Рейес посоветовала делать акцент на одном из следующих аспектов кроя: силуэт, плечи, ключицы, ноги, спина или шея. «Запомните, леди, главное — это баланс. Если вы хотите выглядеть сексуально и в то же время элегантно, необходимо быть осторожными», — заключила она.

В октябре стилистка Меган Уоткинс назвала десять вещей, которые вышли из моды в 2022 году. В первую очередь эксперт посоветовала отказаться от узких джинсов с высокой посадкой, ботинок в байкерском стиле и бомбера. Данные предметы гардероба следует заменить на джинсы с широкими штанинами, ковбойские сапоги из кожи или замши, а также на объемную байкерскую куртку, оформленную искусственным мехом.