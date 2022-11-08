Банк выиграл суд у Анжелики Агурбаш и потребовал почти 700 тысяч рублей

Суд обязал Анжелику Агурбаш выплатить банку почти 700 тысяч рублей из-за кредита

Суд обязал 52-летнюю российскую певицу и актрису Анжелику Агурбаш выплатить банку почти 700 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Около десяти лет назад артистка во время бракоразводного процесса с Николаем Агурбашем оформила кредитную карту в ВТБ на миллион рублей. К 2022 году на карте накопился долг в размере 686 тысяч, который исполнительница на протяжении всего времени не оплачивала.

Организация подала на Агурбаш в суд с требованием привлечь артистку к ответственности. В ходе судебного разбирательства певицу обязали выплатить банку всю сумму задолженности.

Ранее российский рэп-исполнитель и предприниматель Тимати обвинил своих партнеров по сети ресторанов быстрого питания Black Star Burger в махинациях и сокрытии документов о прибыли и подал на них в суд, однако проиграл его.

В начале ноября стало известно, что американская актриса Дженнифер Энистон намерена подать в суд на своего коллегу и бывшего супруга Брэда Питта.