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15:57, 8 ноября 2022Культура

Банк выиграл суд у Анжелики Агурбаш и потребовал почти 700 тысяч рублей

Суд обязал Анжелику Агурбаш выплатить банку почти 700 тысяч рублей из-за кредита

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Суд обязал 52-летнюю российскую певицу и актрису Анжелику Агурбаш выплатить банку почти 700 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Около десяти лет назад артистка во время бракоразводного процесса с Николаем Агурбашем оформила кредитную карту в ВТБ на миллион рублей. К 2022 году на карте накопился долг в размере 686 тысяч, который исполнительница на протяжении всего времени не оплачивала.

Организация подала на Агурбаш в суд с требованием привлечь артистку к ответственности. В ходе судебного разбирательства певицу обязали выплатить банку всю сумму задолженности.

Ранее российский рэп-исполнитель и предприниматель Тимати обвинил своих партнеров по сети ресторанов быстрого питания Black Star Burger в махинациях и сокрытии документов о прибыли и подал на них в суд, однако проиграл его.

В начале ноября стало известно, что американская актриса Дженнифер Энистон намерена подать в суд на своего коллегу и бывшего супруга Брэда Питта.

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Анастасия Астахова
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