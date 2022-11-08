Популярная 58-летняя певица раскрыла свои секреты сохранения молодости

58-летняя певица Алиса Мон призналась, что пять лет назад сделала пластическую операцию

Популярная российская и советская певица Алиса Мон, рассказала, что сделала пластическую операцию. Секреты сохранения молодости и стройности она раскрыла в беседе с МК.ru.

58-летняя исполнительница хитов «Подорожник» и «Алмаз» заявила, что ей удается хорошо выглядеть во многом благодаря генетике. Однако она не стала скрывать и факта обращения к пластическому хирургу. «Конечно, не могу сказать, что я ничего не делала с лицом. Это было пять лет назад — мне хорошо отрихтовали нижнюю часть», — призналась знаменитость. В то же время, по ее словам, от инъекций филлеров и ботокса она по-прежнему воздерживается и предпочитает маскировать морщины на лбу при помощи челки.

При этом хорошую фигуру Мон поддерживает самостоятельно. Помогают ей в этом физические упражнения. Каждое утро она делает 20-минутную гимнастику, а затем идет гулять в парк рядом с домом, чтобы пройти положенные 10 тысяч шагов. При наличии свободного времени певица легко может «намотать» 10 километров.

Ранее Алиса Мон рассказала, что испытала «рвотное состояние» после участия в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». По словам певицы, во время съемок ей задавали очень личные вопросы, например, об абортах.