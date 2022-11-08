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00:17, 8 ноября 2022Мир

США высказались о смене власти в России из-за конфликта на Украине

В Госдепе заявили, что США и Украина не ставят своей целью смену власти России

Фото: Balce Ceneta / Reuters

США не ставят своей целью смену власти России, не добивается этого и Киев. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не готов к мирным переговорам с нынешними властями РФ, пишет ТАСС.

По его словам, смена режима не является целью США, Вашингтон стремится завершить конфликт справедливым миром. «Мир, при котором Украина будет стабильной, экономически жизнеспособном имеющей возможности защитить себя», — пояснил Прайс.

В конце сентября Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Россией, пока главой страны является Владимир Путин. «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», — сказал он.

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Марина Совина
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