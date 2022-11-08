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14:08, 8 ноября 2022Ценности

Толпы россиян в очереди в магазин COS попали на видео

Очереди покупателей в российских магазинах бренда COS попали на видео
СюжетHM в России:

Толпы покупателей, выстроившихся в очереди в московских магазинах британского бренда COS, попали на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На размещенных кадрах видно, как россияне массово скупают одежду, обувь, сумки и аксессуары марки, принадлежащей
шведской компании H&M Hennes & Mauritz AB. На одном из фото также запечатлены пустые полки одной из торговых точек ретейлера. При этом авторы изображений не уточняют, в каких именно столичных торговых центрах они были сделаны.

Известно, что на данный момент в магазинах COS проводят распродажу товаров, которые остались на складах в стране, поскольку к концу 2022 года бренд планирует окончательно уйти с российского рынка.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон заявила, что компания благодарит российских сотрудников за работу.

Майя Пономаренко
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