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14:33, 8 ноября 2022Путешествия

Раскрыто влияние запрета на полеты российских самолетов в Турцию на туристов

АТОР: запрет Турции на полеты ряда российских самолетов не коснется туристических поездок

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Запрет на полеты самолетов с двойной регистрацией не коснется туристических поездок россиян в Турцию. Влияние подобных ограничений «Вестнику АТОР» раскрыли источники на авиарынке.

Собеседники издания отметили, что турецкая сторона пока никак не уведомила российских авиаперевозчиков о запрете. Информацию об этом авиакомпании получили через Министерство транспорта России, а Минтранс, в свою очередь, — от турецких авиационных властей.

При этом специалисты исключили какое-либо влияние запрета на поездки россиян в популярную курортную страну. «Все летают в Турцию либо на рейсах турецких авиакомпаний, либо самолетами российских авиакомпаний, но находящихся в российской собственности и с российской регистрацией», — заявил топ-менеджер одной из отечественных авиакомпаний.

Отсутствие связанных с новым запретом проблем у летающих в Турцию пассажирских лайнеров Nordwind АТОР подтвердила Анна Подгорная из Pegas Touristik. В свою очередь, собеседник издания в Azur Air также сообщил, что нововведение не скажется на их полетах в страну. «На международных рейсах задействованы самолеты, зарегистрированные только в России», — добавил он.

Ранее в ноябре сообщалось, что власти Турции запретили пролет через воздушное пространство страны российских самолетов с двойной регистрацией. Мера вступила в силу 1 ноября. Из-за подобного требования продолжительность рейсов, например, в Египет увеличилась на 20-30 минут.

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Фариза Бацазова
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