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00:59, 8 ноября 2022Путешествия

Турция запретила полеты ряда российских самолетов

РБК: Турция запретила авиакомпаниям РФ полеты на самолетах с двойной регистрацией с ноября

Фото: Unsplash

Власти Турции запретили пролет через воздушное пространство страны для ряда российских самолетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik, члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники еще в двух российских перевозчиках.

Подгорная сообщила, что Турция запретила полеты на самолетах России с двойной регистрацией. Мера вступила в силу 1 ноября. Эксперт отметила, что из-за требования облетать Турцию продолжительность рейсов, например, в Египет увеличилась на 20–30 минут. При этом на цену путешествий «незначительное увеличение времени в пути не повлияло».

«Все рейсы [в Египет] выполняются, обязательства перед туристами (пассажирами) выполняются в полном объеме», — подчеркнула она.

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По информации Skyscanner, среднее время полета из России в Египет достигает 5 часов 5 минут. Рейсы по этому направлению осуществляют или планируют их ввести компании «Аэрофлот», «Россия», Pegas Fly, Red Wings и iFly.

Минтранс проведет переговоры с Турцией по вопросу полетов в ближайшее время, рассказал источник ведомства. Двойную регистрацию, в которой обвинили Москву, он посчитал дискриминацией, противоречащей положениям Международной организации гражданской авиации (ICAO), закрепленным в статье 44 Чикагской конвенции.

«Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же "двойной регистрации" и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции», — заключил источник в Минтрансе.

В мае Китай отказался принимать рейсы российской авиакомпании на Boeing. Ограничения ввели для пяти самолетах с двойной регистрацией.

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Марина Совина
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