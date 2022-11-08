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15:25, 8 ноября 2022Моя страна

В Краснодаре откроется выставка о пандемии COVID-19

В Краснодаре 1 декабря откроется выставка «Жизнь с вирусами», посвященная COVID-19

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

В Краснодаре 1 декабря откроется мультимедийная выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами». Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.

Мероприятие, которое продлится до 8 января 2023 года, посвящено пандемии COVID-19 и тому, как человечество научилось противостоять новой угрозе.

Отмечается, что выставка разработана при участии российских ученых. Экспозиция уже была показана на ВДНХ в Москве, где посетителями стали более 30 тысяч человек. «Помимо патогенов, вакцинации и иммунитета, выставка доступным языком рассказывает о великих ученых, которые изучали вирусы и находили способы с ними бороться», — цитирует пресс-служба замдиректора по науке и образованию Политехнического музея Константина Фурсова.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре с 4 по 6 ноября прошел осенний маркет антиквариата и винтажа. В дни маркета все желающие могли принести вещи с историей и бесплатно узнать их стоимость у профессиональных антикваров.

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Валентина Процкова
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