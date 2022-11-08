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18:05, 8 ноября 2022Мир

Стало известно о возможном обмене осужденного за убийство чеченского командира

Welt: осужденного за убийство чеченского командира Красикова перевели в другую тюрьму
Портрет Зелимхана Хангошвили

Портрет Зелимхана Хангошвили. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россиянин Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению по делу об убийстве чеченского командира Зелимхана Хангошвили, переведен из тюрьмы в Берлине «по соображениям безопасности», сообщает издание Welt. Его переводят в другое учреждение уже второй раз с момента заключения.

Из крыла строгого режима берлинской тюрьмы Тегель Красикова перевели в «специальное учреждение для содержания под стражей в ожидании депортации» в Айзенхюттенштадте. Как отмечает издание Bild, источникам стало известно и о возможном обмене россиянина.

Издание напоминает: летом CNN со ссылкой на несколько источников писала, что Россия якобы потребовала включить Красикова в список для обмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.

Сам Красиков был осужден в декабре 2021 года. Считается, что он виновен в убийстве грузинского гражданина, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили — бывшего командира взвода Чеченской Республики Ичкерия во времена Второй чеченской войны.

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Виктория Кондратьева
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