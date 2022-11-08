Небрежное обращение грузчика аэропорта с чемоданами возмутило пользователей сети

Видео с небрежно бросающим чемоданы грузчиком вызвало возмущение пользователей сети

Небрежное обращение грузчика с багажом пассажиров рейса национальной авиакомпании Австралии Qantas попало на камеру и вызвало возмущение пользователей сети. Видео было опубликовано одним из очевидцев в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на него обратил внимание портал News.com.au.

На записи видно, как один из сотрудников наземных служб аэропорта в Каррате берет чемоданы и бросает их в машину для транспортировки около взлетно-посадочной полосы. В результате часть сумок падает на землю.

Пользователи сети осудили поступок грузчика в комментариях под видеозаписью. «Вот почему мои чемоданы всегда повреждены», «Кому-то нужно как можно скорее сменить карьеру», «Мы все иногда разочаровываемся на работе», — возмутились они.

Позже представители авиакомпании заявили, что в отношении сотрудника началось расследование. Он временно отстранен от работы до выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее австралийская блогерша Шантель Мила сняла на видео способ складывания вещей, который позволяет ей увеличивать свободное место в чемодане в два раза. По словам женщины, способ сворачивания одежды в небольшие рулоны помогает не только экономить место, но также и предотвратить появление складок на одежде.

