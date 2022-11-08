Названы пять нежелательных для провоза в багаже вещей

Автор YouTube-канала Portable Professional посоветовала не класть в багаж лекарства

Пассажирам назвали пять вещей, которые нежелательно класть в багаж. Причины объяснила тревел-блогерша на своем YouTube-канале Portable Professional.

По мнению эксперта, путешественникам не стоит упаковывать в зарегистрированный багаж вещи, без которых они не могут обойтись, так как чемоданы иногда теряются, а из-за задержки рейсов также могут надолго ограничить доступ к сумкам.

В первую очередь пассажирам посоветовали не класть в багаж любые лекарства, в том числе выписанные по рецепту — в случае потери чемодана есть риск, что медикаменты будет невозможно заменить в стране назначения. Автор канала напомнила, что препараты не учитываются в допустимом лимите жидкости для провоза в ручной клади.

Автор Portable Professional также порекомендовала не класть в багаж «ничего, что имеет денежную или сентиментальную ценность». Еще два важных предмета, которые следует всегда держать при себе — банковская карта и ключи от дома. То же самое касается и копий проездных документов — в случае, если телефон разрядится, пассажиров могут попросить предоставить подтверждение забронированого рейса или проживания.

Ранее в ноябре сообщалось, что самыми воруемыми вещами на борту самолета оказались чашки, столовые приборы, одеяла и подушки. Также наиболее востребованы у путешественников предметы с фирменными логотипами авиакомпании.