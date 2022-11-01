Раскрыты самые часто воруемые туристами вещи из самолетов

АТОР: самыми воруемыми вещами на борту самолета оказались чашки и столовые приборы

Среди самых воруемых вещей на борту самолета оказались чашки и столовые приборы. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли статистику наиболее частых краж, опираясь на отзывы бортпроводников американских и европейских компаний.

Так, чаще всего туристы в качестве «сувениров» забирают с собой чашки, ложки, тарелки, гигиенические пакеты, одеяла, подушки и спасательные жилеты. Наиболее востребованы у путешественников предметы с фирменными логотипами авиакомпании. Реже воруют предупредительные таблички («Спасательный жилет под вашим сиденьем»), столики для подносов и спасательное оборудование, которое демонстрируется перед полетом.

«Находятся и пассажиры, которые забирают с собой гигиенические пакеты для рвоты. Некоторые их коллекционируют, так как на пакетах есть логотипы авиакомпаний, — отметили в ассоциации. — Например, один из коллекционеров в Германии собрал более 250 таких пакетов из 50 стран. В его подборке есть такие, которые были прихвачены из авиакомпаний, прекративших существование».

По мнению психологов, одной из основных причин краж является отношение туристов к авиаперевозчикам — многим не нравится, что компании экономят на пассажирах, исключая бесплатное питание или багаж. Поэтому кражи — способ компенсировать недовольство.

Кроме того, большое влияние на путешественников оказывает отдых по системе «все включено» — они привыкают, что большинство товаров и услуг всегда доступно и не требует оплаты. «Эта модель отдыха переносится и на перелет, поэтому некоторые пассажиры не прочь захватить с собой из самолета чашку, тарелку, ложечку или подушку», — заключили в АТОР.

Ранее в сентябре жители Абхазии пожаловались на ворующих российских туристов. По словам отельеров, отдыхающие стабильно увозят с собой ложки, вилки, кружки, тарелки, пульты от телевизора и полотенца. Также, по словам абхазов, постояльцы нередко ломают имущество.